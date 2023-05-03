تقديم الرعاية الطبية لــ866 حالة بقافلة طبية مجانية بقرية نواج فى طنطا

الغربية عادل ضرة

نظمت جامعة طنطا اليوم الأربعاء، قافلة طبية شاملة إلى قرية نواج مركز طنطا بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي لـ866 حالة من خلال 15 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 52 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

تم توقيع الكشف الطبي فى التخصصات التالية: 24 حالة فى جراحة المخ والأعصاب، و78 حالة فى عيادة طب الأطفال، و104 بجراحة العظام، و113 بعيادة الأمراض الجلدية، و 87 بأمراض الباطنة، و 62 بعيادة جراحة المسالك البولية، و 91 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و29 بعيادة الجراحة العامة، و 34 بعيادة الأمراض الصدرية ، و34 بالنفسية والعصبية، و84 بعيادة طب وجراحة العيون ، و24 بعيادة القلب والأوعية، و72 بعيادة الأسنان، و54 بعيادة التحاليل.

كما تم تحويل 52 حالة بواقع 4 جراحة مخ وأعصاب، و 2 أطفال ،8 عظام، 2 جلدية، 1 باطنة،6 مسالك بولية ، 5 انف واذن وحنجرة ، 6 جراحة عامة، 4 الصدر، 2 نفسية وعصبية،12 طب وجراحة العيون.

وشهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 32 مواطن، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالى القرية فى الاسعافات الأولية والأمراض المزمنة، اضافةً إلى تنظيم ندوة تثقيفية توعوية للمزاعين بالقرية حول الزراعة التعاقدية وأهميتها، وتم الاستماع إلى كافة استفسارتهم والرد عليها.

شارك بالقافلة الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل هلال وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.