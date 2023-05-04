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مصرع سيدة وإصابة 8 آخرين فى حريق شقة سكنية بأسوان

الخميس، 04 مايو 2023 09:54 م
مصرع سيدة وإصابة 8 آخرين فى حريق شقة سكنية بأسوان حريق - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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لقيت سيدة مصرعها وأصيب 8 آخرين، اليوم الخميس، فى حريق التهم شقة سكنية بمنطقة الشادر بالحصايا شرق مدينة أسوان، وتلقى مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور قسم شرطة أسوان أول، يفيد باندلاع حريق فى شقة سكنية بمنطقة الشادر شرق مدينة أسوان.

على الفور إنتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والتى نجحت في السيطرة على الحريق، وتبين من التحريات الأولية والمعاينة أن الحريق نجم عنه وفاة سيدة تدعى سهام حلمى 52 سنة، فيما أصيب 8 أشخاص آخرين بحروق مختلفة.
 
تم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان الرئيسية تحت تصرف النيابة والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة والعلاج، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
 
 
 

 


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