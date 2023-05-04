مسؤول أوروبي: منتدى مكافحة الإرهاب سيركز على مواجهة التطرف بأفريقيا

كتب أحمد جمعة

تحدث ممثل الاتحاد الاوروبي في المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب عن تزايد خطر الارهاب وتهديده في العالم، مشيرا إلى مواجهة الدول للتطرف عبر الانترنت وتحديات جديدة حول المقاتلين الاجانب والذئاب المنفردة، موضحا أن المنتدى منذ تدشينه أصدر 36 وثيقة، مؤكدا أن الاتحاد الاوروبي سعى للقيام بدور فاعل في تعزيز دور المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب، موضحا أن تزايد خطر الارهاب في افريقيا سيدفعنا للتركيز على هذا الأمر.

أكد المسؤول الاوربي خلال كلمته بالمنتدى العالمي لمكافحة الارهاب أهمية إشراك المزيد من الشركاء وتحديدا المجتمع المدني في المبادرة، داعيًا لأهمية استغلال كافة الخبرات المتاحة لتحقيق الهدف، لافتا إلى تسلم المنتدى دعم مالي للمساعدة في ترجمة سياسات المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب لأفعال على الارض تعمل على مكافحة الارهاب، مشيرا إلى أهمية المنظمات الشريكة للمنتدى فى برنامج التنمية وخطط العمل الوطني لمواجهة الخطر العنيف.

أشار إلى ضرورة العمل مع الشركاء الافريقي وتحديدا الاتحاد الافريقي الذي يجب أن يتعاون المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب معه، مشددا على أهمية مكافحة التجنيد للارهابيين من خلال سياسات وخطط عمل يتم تفعيلها على الأرض، مؤكدا أهمية تطوير الممارسات الفضلى للوقاية من أجل مكافحة التطرف العنيف، موضحا أهمية الانصات لشهادات من مشاركين في خطط العمل لمكافحة الارهاب