مراحل تصنيع منتجات «جريد النخل» وبرنامج ترفيهى للأيتام بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، جلسات تدريبية حرفية ضمن برنامج "علمنى حرفة " بمركز شباب الجزيرة الخضراء بمطوبس، يعتمد على خامات الطبيعة من الجريد والسعف، و تستمر فعالياته حتى الجمعة 5 مايو، يشارك به 25 متدرب من أبناء القرية برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن التدريب يقدم مراحل تصنيع منتجات حرفية مثل الكراسى و الترابيزات من جريد النخل التى تباع للقرى السياحية و لأغراض الديكور الداخلي والخارجي بالمنازل.

تشتهر قرية الجزيرة الخضراء، بزراعة النخيل وكثرة الأيدي العاملة المتميزة فى تصنيع جريد النخيل، الذى يعد فى بعض الأحيان مصدر دخل رئيسي للكثير من الأسر بالقرية مما دفعهم إلى العمل على تطوير المنتجات لمواجهة تحديات السوق المليئة بالبدائل الصينية وغيرها .

يقدم تدريب "علمنى حرفة" بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفي غريب، وكيل الشباب بالمديرية، ومتابعة تنفيذ شريف السواق منسق المشروع بالمديرية، ومحمود مناع، مدير إدارة شباب مطوبس، ويستمر التدريب حتى يوم الجمعة القادمة بعد إتمام ورش العمل وتقديم المنتجات التى صممها المتدربون

كما نظم مركز شباب شباس عمير بمحافظة كفر الشيخ، برنامجاً ترفيهياً إحتفالا بيوم اليتيم حضره أكثر من 100 طفل، شارك الأطفال الألعاب الترفيهية و شو العرائس وإعداد باقة متنوعة من الفقرات الفنية وتم توزيع الهدايا على الأطفال، احتفالات يوم اليتيم بمراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة معنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها حماية حقوق الطفل وأن يعيش حياة أفضل ومن خلال برامج إدارة تنمية النشء تقدم العديد الفعاليات بمراكز الشباب منها الاحتفال بيوم اليتيم، الذى يعود الاحتفال به للمرة الأولى في عام 2003، باقتراح من أحد المتطوعين بجمعية الأورمان الخيرية بتنظيم حملة قومية لرعاية اليتيم و تنظيم إحتفال سنوي.

وأقيم احتفال يوم اليتيم بمركز شباب شباس عمير التابع لإدارة شباب قلين، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب ،ومتابعة تنفيذ لبني أبو القاسم، مدير إدارة الطلائع وفريق عمل المركز.