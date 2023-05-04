اليوم السابع
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محافظ قنا يتفقد مجمع المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

الخميس، 04 مايو 2023 11:18 ص
محافظ قنا يتفقد مجمع المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة جانب من الجولة
قنا صابر سعيد

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أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية بمجمع مواقف مدينة قنا للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين بتحريك أسعار لتر السولار بدء من الساعة 2 صباحا اليوم الخميس من خ إلى8,25 جنيه، رافقه محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والعقيد هانى مرسى، وكيل إدارة المرور، والمقدم أدهم محمد يوسف، رئيس مباحث المرور وعدد من القيادات التنفيذية.
 
وقال محافظ قنا، إنه سيتم محاسبة كل من يتجاوز التعريفة الجديدة، وطالب المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك، موجهًا مدير المواقف بوضع البنرات واللوحات الإرشادية والملصقات المدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف في أماكن ظاهرة لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة، منعاً لاستغلال المواطنين، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات بقيمة التعريفة الجديدة وخط السير.
 
وأضاف الداودى، أن التعريفة الجديدة راعت تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات.
 
وكلف محافظ قنا، مسئولى إدارتى المرور والمواقف بضرورة المتابعة المستمرة والمرور الدورى على كافة مواقف مدن المحافظة لرصد أى مخالفات أو شكاوى تتعلق بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.
 
كما التقى المحافظ، بعدد من الركاب، واطمئن منهم على مدى التزام السائقين بتحصيل التعريفة الجديدة المقررة، مناشدا اياهم بالتحلى بالإيجابية والإبلاغ عن أية تجاوزات أو مخالفات من قبل سائقي السيارات والتاكسي ، في التلاعب بأسعار تعريفة الأجرة والإبلاغ عن أرقام المركبات لإتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية والرقابية،  وذلك على الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 أو الخط الساخن للمحافظة 15541 او علي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ( 0963328472 - 0963337291 ) .
 
 

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