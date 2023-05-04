محافظ شمال سيناء يوجه بلصق تعريفة الأجرة الجديدة على زجاج السيارات

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن محمد سليم سلام، المتحدث الرسمي باسم محافظة شمال سيناء، عن زيادة تعريفة الركوب علي الخطوط الداخلية والخارجية بالمحافظة.

وأكد المتحدث الرسمي علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بمتابعة العمل فى محطات الوقود والمواقف للتأكد من انتظام العمل والإلتزام بتعريفة الركوب الجديدة.

واضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظ وجه بوضع ملصقات علي زجاج سيارات الأجرة الأمامي والخلفي توضح التعريفة الجديدة، فضلا عن انخفاض تعليقات لوحات إرشادية "بنرات" بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوي ووضعها في مختلف مواقف السيارات على مستوى المحافظة.

وأشار المتحدث الرسمي، الي تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة تحت إشراف العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية في مجالس المدن لتلقي شكاوى المواطنين في هذا الخصوص.