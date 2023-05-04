محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمواقف السيارات ويتابع الالتزام بالتعريفة الجديدة

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، سير العمل بعدد من مواقف سيارات الأجرة، وتابع مدى التزام السائقين بالتعريفة المحددة، وخطوط السير المقررة لسيارات السرفيس، والنقل الجماعى، وذلك عقب تفعيل قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك سعر السولار بقيمة جنيه واحد ليصبح سعر اللتر 8.25 جنيه.

واستهل محافظ سوهاج جولته بتفقد موقف طهطا وطما والمراغة، بمنطقة سيتى، والتقى عددًا من السائقين والركاب المترددين على الموقف، واطمئن منهم على الالتزام بسعر التعريفة الجديدة المقررة من المحافظة، وعدم المغالاة، أو استغلال المواطنين.

وأكد المحافظ على التنسيق التام مع مديرية أمن سوهاج وإدارة المرور، والمواقف، والوحدات المحلية لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف، ومحطات الوقود، والتعامل بحسم مع أى مخالفة أو محاولة لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، مشددا على ضرورة الإعلان بشكل واضح عن التعريفة الجديدة بجميع المواقف، والزام السائقين بوضع ملصقات على السيارات تحمل خط السير، والتعريفة الجديدة المقررة.