محافظ بنى سويف يتفقد عددا من مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بالتعريفة

بنى سويف هانى فتحى

أجرى الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم، جولة تفقدية بعدد من مواقف سيارات الأجرة بمدينة بنى سويف، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية بتحريك سعر السولار، اعتبارًا من الــ 2 صباح اليوم، وما نتج عته من زيادة بنسبة" 10% عن قيمة التعريفة السابقة "على جميع خطوط سير السرفيس والتاكسى وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى.

وحرص المحافظ على لقاء عدد من الركاب، واستفسر منهم على مدى التزام السائقين بتحصيل التعريفة المقررة، ووضع ملصقات توضح خط السير لكل سيارة، وقيمة التعريفة على الزجاج الأمامى للسيارات، وتعليق بانرات بتعريفة جميع خطوط السير الداخلية والخارجية على بوابات دخول وخروج الموقف، مشيرا إلى أن المحافظة، قد وفرت خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين لسرعة التعامل مع أية مخالفات، وذلك على الخطين الساخنين "114 محافظة، و"136 مرور"، بجانب تخصيص رقم على الواتس آب "01018460099".

وتبادل المحافظ الحوار مع السائقين، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعريفة التى أقرتها المحافظة، عقب ترؤسه لاجتماع اللجنة المختصة من المواقف والمرور، لتحديد نسبة الزيادة فى قيمة التعريفة، والتى تم مراعاة مجموعة من المعايير والأبعاد منها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات، وحساب نسبة الزيادة فى ضوء تلك المعايير تحقيقًا للعدالة وبما يحقق صالح الطرفين من السائقين والمواطنين.

ووجه المحافظ مسؤولى المواقف والمرور ورؤساء الوحدات المحلية بالتواجد على مدار الساعة بالمواقف ومحطات الوقود، وتكثيف الحملات المرورية على الطرق والشوارع والميادين الرئيسية لمتابعة انتظام الخدمة ومنع كافة أوجه استغلال المواطنين وعدم الالتزام بالتعريفة القانونية المعتمدة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع توقف أو تأثر الخدمة بأى طارئ، مؤكدا على أن المحافظة لن تسمح بأى أمر من شانه تعطيل مصالح المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة: اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، هانى الجويلى رئيس المدينة، العميد طه عبد التواب مدير الإدارة العامة للمرور، المهندس طارق على حسن مدير مشروع المواقف.

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، قد اجتمعت "أمس الأربعاء" لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى، ونظراً لزيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية، حيث قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارا من الساعة 2من صباح اليوم الخميس "، مع تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.