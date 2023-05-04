حملات على مواقف السيارات بالبحيرة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

ووجهت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السيارات ومحطات الوقود، وذلك بعد ارتفاع التعريفة الجديدة للسيارات الأجرة بنسبة 10 %

ويأتى ذلك بالتزامن مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التى أقرتها وزارة البترول بزيادة سعر لتر السولار بقيمة واحد جنيه ليصبح سعره 8.25 جنيه للتر.

وشددت نائب محافظ البحيرة على إلتزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بتعريفة الركوب المقررة وعلى أن يتم الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة وتشديد الرقابة للالتزام بها، وكذا الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.

كما شددت على تكثيف الخدمات المرورية على جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة، وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية وتنفيذ القانون حيال المخالفين.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرف العمليات لمتابعة انتظام عمل مواقف السيارات، والالتزام التام بتطبيق التعريفة الجديدة التى حددتها اللجنة العليا لمشروع مواقف البحيرة وتكثيف المرور لمتابعة سير عمل محطات الوقود.

يذكر ان محافظة البحيرة قد أعلنت اليوم وسائل للتواصل للمواطنين فى حالة أى شكوى يتم التواصل مع الغرفة المركزية على الأرقام التاليه:- 114 الخط الساخن

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