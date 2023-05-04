محافظ الفيوم يستقبل الأميرة "عالية بنت الحسين" ووزيرة البيئة.. صور

استقبل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، صاحبة السمو الملكى الأردنى الأميرة عالية بنت الحسين، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والوفد المرافق، بأحد الفنادق بقرية تونس السياحية على ضفاف بحيرة قارون، فى مستهل زيارتهما لمحافظة الفيوم.

أوضح الدكتور محمد التونى معاون المحافظ، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الزيارة تأتى على مدار اليوم والغد، حيث تشمل الزيارة اليوم توقيع بروتوكول تعاون رباعى، بين محافظة الفيوم، ووزارة البيئة، ومؤسسة الأميرة عالية بنت الحسين، ومؤسسة فور بوز العالمية، لإقامة مشروع ملاذ آمن للحيوانات البرية بمحمية وادى الريان ضمن جهود المحافظة والتعاون مع وزارة البيئة لتشجيع ملف الاستثمار.

وأضاف معاون المحافظ، أن الزيارة تضمن اليوم أيضا تفقد الموقع المقترح لإقامة الملاذ الآمن للحيوانات البرية بمحمية وادى الريان، ومنطقة الشلالات بالمنطقة نفسها، وفى الغد سيتم زيارة منطقة وادى الحيتان بالمحمية.

وتابع معاون محافظ الفيوم، أن الزيارة تأتى فى إطار التعاون المشترك بين الدولة المصرية والمملكة الاردنية الهاشمية، ودعم أواصر المحبة بين البلدين.

ولفت، إلى أن وزيرة البيئة، ومحافظ الفيوم، قد قاما بزيارة لدولة الأردن الشقيقة، خلال شهر فبراير الماضى استغرقت يومين، تلبية لدعوة ملكية من صاحبة السمو الملكى الأردنى، لتعزيز التعاون بين الجانبين المصرى والأردنى بمجال الاستثمار فى المحميات الطبيعية والحفاظ عليها والتنوع البيولوجى، من خلال تبادل الخبرات وعرض التجارب بين البلدين فى تلك المجالات، والتعرف على كيفية إنشاء الحديقة البرية وأسلوب إدارتها، وآليات دمج المجتمع المحلى فى صونها والحوافز المقدمة لإشراك القطاع الخاص بها.