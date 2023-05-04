محافظ الغربية يعقد اجتماعا ويصدر قرارا بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة

الغربية - عادل ضرة

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعا مع عدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لبحث الإجراءات المتخذة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما استمرت أسعار البنزين ثابتة دون تغيير، جاء ذلك بحضور مدير إدارة المرور، رئيس مباحث المرور، مدير إدارة المواقف وعدد من القيادات المعنية.

وأصدر المحافظ القرار 507 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، حيث نص القرار على زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بما يتناسب مع الزيادة المقررة.

ووجه المحافظ مدير إدارة المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها في كافة المواقف، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة، لضمان عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

كما وجه رحمي باستقبال شكاوى المواطنين من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب "01550502837 و01550502836"، أو عبر غرفة عمليات المرور 0402454599 غرفة عمليات المحافظة، 0403341233 إدارة المواقف 01006966983.