محافظ السويس يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية بزيادة 10%

أحمد خالد

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم، الخميس اجتماعا لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة ومتابعة محطات الوقود، وذلك عقب صدور قرار اليوم بتحريك أسعار المواد البترولية "السولار"، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ وخالد سعداوى، السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كما حضر نائب مدير أمن السويس، ومسئولى المرور والمرافق والتموين ومباحث التموين ومديرى المواقف والأسواق، ومرفق النقل الداخلى والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء.

وأشار المحافظ إلى أن زيادة التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة للخطوط الداخلية والخطوط الخارجية للمحافظات الأخرى لا تزيد عن 10%.

وكلف محافظ السويس القيادات التنفيذية بالمحافظة بالإعلان عن الأسعار الجديدة للتعريفة وتشكيل لجان متابعة وتفتيش من لجنة الإشراف على المواقف وإدارة المرور ومباحث المرور ومباحث التموين ومديرية التموين، وإدارة الأزمات بالمحافظة للمرور على المواقف لتفعيل القرار لانتظام العمل بالمواقف وعمل حملات مكثفة على السيارات للالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة على الخطوط الخارجية والداخلية.

وشدد محافظ السويس على عدم السماح باستغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويل أى مخالف إلى جهات التحقيق.

كما شدد على متابعة الجهات المعنية للأسواق لضبط الأسعار ومنع الاستغلال سواء من وسائل النقل أو التجار والتأكيد على متابعة سيارات نقل السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم.