تعرف على تعريفة المواصلات الجديدة بمراكز محافظة المنيا

ينشر اليوم السابع تعريفة المواصلات الجديدة التى أعلنتها محافظة المنيا اليوم،وتم لصق البوستارات على سيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية بنطاق المحافظة والخطوط الخارجية بين المحافظة والمحافظات الأخرى، وكذلك تعريفة ركوب السرفيس وسيارات التاكسي بالنسب المبينة تفصيلا بالجداول الخاصة بكل مركز.

فى سياق منفصل، تواصل مراكز محافظة المنيا جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.