محافظ الإسماعيلية يجتمع الأجهزة التنفيذية لمتابعة تعريفة الركوب الجديدة

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اجتماعًا مُوسعًا مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية.

وأصدر محافظ الإسماعيلية قرارًا رقم 317 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بنطاق المحافظة للخطوط الطويلة والداخلية، وذلك على إثر زيادة أسعار السولار الذي أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية حيث أعلنت عن زيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما تستمر أسعار البنزين ثابتة بدون أي تغيير.

وكلف محافظ الإسماعيلية مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة؛ لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين.

ومنذ الصباح الباكر تابع رؤساء المراكز والمدن انتظام العمل بالمواقف العمومية ومحطات السولار؛ للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وإعلانها في أماكن ظاهرة والتأكد من توافر حصص السولار بمحطات الوقود.

هذا وتتلقي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة شكاوى للمواطنين بخصوص التعريفة الجديدة للسيارات السرفيس على أرقام الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وذلك على مدار 24 ساعة، وذلك عبر الخط الساخن 114 أو عبر رسائل (واتس آب) على الرقم 01068409837، وكذلك على أرقام ، 3380241 / 3136661 مؤكدًا على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر ومُنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.



