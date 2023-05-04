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محافظة شمال سيناء تعلن تعريفة الركوب الجديدة على خطوط السير.. تعرف عليها

الخميس، 04 مايو 2023 10:56 ص
محافظة شمال سيناء تعلن تعريفة الركوب الجديدة على خطوط السير.. تعرف عليها اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت محافظة شمال سيناء تعريفة أجرة خطوط السير على الخطوط المختلفة، وأوضح بيان أن خطوط السير بين المدن داخل المحافظة من العريش إلى بئر العبد 18 جنيها، العريش الحسنة 18 جنيها، العريش نخل 25 جنيها، العريش رفح 15 جنيها، العريش الشيخ زويد 12 جنيها، الشيخ زويد رفح 5 جنيهات.

وخطوط السير الخارجية من العريش إلى القاهرة 77 جنيها، العريش الاسماعيلية 52 جنيها، العريش القنطرة37 جنيها، بئر العبد القنطرة 18 جنيها، منفذ رفح المرج 105 جنيه، رابعة القنطرة 12 جنيه.

وأعلن محمد سليم سلام، المتحدث الرسمي باسم محافظة شمال سيناء، عن زيادة تعريفة الركوب علي الخطوط الداخلية والخارجية بالمحافظة.

وأكد المتحدث الرسمي علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بمتابعة العمل فى محطات الوقود والمواقف للتأكد من انتظام العمل والإلتزام بتعريفة الركوب الجديدة.

 واضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظ وجه بوضع ملصقات علي زجاج سيارات الأجرة الأمامي والخلفي توضح التعريفة الجديدة، فضلا عن انخفاض تعليقات لوحات إرشادية "بنرات" بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوي ووضعها في مختلف مواقف السيارات على مستوى المحافظة. 

 وأشار المتحدث الرسمي، الي تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة تحت إشراف العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية في مجالس المدن لتلقي شكاوى المواطنين في هذا الخصوص.


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