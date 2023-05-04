اليوم السابع
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محافظة القاهرة تخصص خطوطا ساخنة لتلقى شكاوى تعريفة السيرفيس

الخميس، 04 مايو 2023 05:00 م
محافظة القاهرة تخصص خطوطا ساخنة لتلقى شكاوى تعريفة السيرفيس محافظة القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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خصصت محافظة القاهرة، خطوطا لتلقى شكوى المواطنين بشأن رفع تعريفة الركوب بمواقف السيرفيس والأقاليم، حيث أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم، وتم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و15496 لتلقى شكاوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
وأكد محافظ القاهرة أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.
 
وشدد اللواء خالد عبد العال على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.
 
كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة.
 
 

تعريفة الركوب

اسعار السولار

ركوب السيرفيس

تعريفة السيرفيس

السولار



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