ماذا يعنى مشروع إسكان أخضر المتناسب مع التغير المناخى؟

كتب أحمد حسن

تنفذ وزارة الإسكان في الوقت الحالى، مشروع جديد يسمى بمشروع الإسكان الأخضر، ذلك ليتناسب مع التغير المناخى الذى يشهده العالم فى الوقت الحالى، حيث تم اختيار عدد من المدن لتنفيذ هذا المشروع، وفيما يلى تعريف بمشروع الإسكان الأخضر وهو..

مشروع الإسكان الأخضر، هو مشروع سكنى من نوع أخر تتوافر فيه معايير ومواصفات تختلف عن مشروعات الإسكان الأخرى، من أبرز تلك المعايير لواجب توافرها في بناء العمارات الخضراء، زراعة أوجه وأسطح العمارات، وتركيب خلايا طاقة شمسية أعلى كل عمارة، واستخدام منظومة المياه الرمادية، واستخدام مواد صديقة للبيئة فى التشطيبات مثل استخدام المونة البيضاء بدلًا من المونة الأسمنتية.

وتم اختيار عدد من العمارات كى تكون نواة لبرنامج مشروع سكن لكل المصريين الأخضر، المقرر تنفيذه في مدينة حدائق العاصمة، مؤكدة أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري يهدف إلى بناء 25 ألف وحدة إسكان خضراء حتى نهاية عام 2023، وذلك بـ 5 مدن جديدة وهي أسوان الجديدة، والمنيا الجديدة، وحدائق أكتوبر، وسوهاج الجديدة، بجانب مدينة حدائق العاصمة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تطبيق كافة المعايير الحديثة على مستوى العالم فى بناء وتجهيز البنية الأساسية للمدن الجديدة والقائمة، حتى تصبح مدنا خضراء وصديقة للبيئة، وكذا ضرورة تبني سياسات متناسبة مع تغير المناخ فى تخطيط المدن الجديدة للحد من تلوث الهواء وحماية البيئة، وتحقيق بيئة صحية خالية من التلوث للمواطنين المستفيدين من وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.