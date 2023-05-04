وخلال التجربة لم تسوء أعراض نصف المرضى لمدة عام على الأقل، وكانوا أكثر قدرة على إجراء المحادثات وإدارة أموالهم أو الاستمتاع بالهوايات أكثر من الأشخاص الذين لم يعطوا الدواء.يعمل "الدواء " عن طريق تحطيم لويحات الأميلويد الضارة (ببتيد بيتا النشواني) ‏  التي تتراكم فى وهو ثاني عقار أثبت فعاليته.