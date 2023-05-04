إزالة 98 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد وإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً، مشددة على التصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتى قد تصل عقوبتها إلى الحبس، وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية وحق الدولة.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف ومحاولات استغلال البعض فترة الإجازات الرسمية للتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وفى هذا السياق، قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ 98 قرار إزالة وإيقاف أعمال مخالفة على مساحة 17864 مترا، وذلك ضمن الموجة 21 للإزالات بالبحيرة.

وتضمنت القرارات إزالة مبان وأسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية، ومبانى وشدات خشبية وتشوينات وحفر لعمل قواعد وسملات.