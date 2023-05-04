اليوم السابع
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ضبط عاطل استولى على 27 ألف جنيه من موظف لتسفيره للخارج فى سوهاج

الخميس، 04 مايو 2023 11:01 ص
ضبط عاطل استولى على 27 ألف جنيه من موظف لتسفيره للخارج فى سوهاج كلابشات
سوهاج محمود مقبول

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج، من إلقاء القبض على عاطل يقيم دائرة مركز شرطة أخميم ، وذلك لقيامه بالنصب والاحتيال على موظف والإستيلاء منه على مبلغ 27 ألف جنيه كمقدم 50 ألف جنية نظير تدبير تأشيرات سفر لهما بدولة المملكة العربية السعودية ، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغا للواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود محضرا للمركز محررا بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج يتضمن بلاغ المدعو مصطفي ع م ى 36 سنة موظف وأخر، ويقيمان محافظة سوهاج،  بتضررهما من المدعو صالح ع ع م 42 سنة حاصل علي دبلوم تجارة ويقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهما والحصول منهما علي مبلغ مالي قدرة " 27.000 " جنيهاً ، كمقدم لمبلغ " 50.000" جنيه مقابل تدبير تأشيرات سفر لهما بدولة المملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية  تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.



 

 


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