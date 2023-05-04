ضبط سيدة تزاول مهنة التمريض بأرواق مزورة فى حملة لـ"العلاج الحر" ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف حملة على المنشآت الطبية الخاصة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة لما تقوم به المحافظة من تنفيذ خطة رقابية فى هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة.

وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، إنه تم تكليف الدكتور أحمد بغدادى وكيل المديرية، والدكتور أحمد عبد العظيم طه مدير إدارة العلاج الحر بتنظيم حملة على المنشآت الطبية الخاصة، والتى ضمت الدكتورة لبنى محمد والدكتورة مريم علاء والدكتورة نورهان طه والدكتور كريم محمد مساعدى مدير إدارة العلاج الحر.

وتابع وكيل وزارة الصحة ببنى سويف: "وردت معلومة إلى مدير إدارة العلاج الحر بقيام سيدة تقوم بممارسة مهنة التمريض بأحد المنشآت الطبية الخاصة بمركز بنى سويف بأوراق مزورة، وعلى الفور تم تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بالتحرى عن الواقعه بالاشتراك مع النقابة الفرعية للتمريض ببنى سويف، وتم التوجه على الفور إلى تلك المنشأة، وعمل محضر إثبات حالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه تجاه تلك المنشأة الطبية وإحالة صاحبتها إلى جهات التحقيق المعنية".