وأضاف أنطونوف، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن تصريحات المسؤولين في واشنطن تثير العجب والدهشة، لم يرغبوا هنا بالاعتراف بما هو واضح وصريح، وقع عمل إرهابي خطط له نظام زيلينسكي، وهو محاولة اغتيال الرئيس الروسى.

وأشار إلى أن اختيار وقت الهجوم قبيل حلول يوم النصر واستعراض 9 مايو، ليس محض صدفة بتاتا، مضيفا أن الجانب الروسي كان يأمل أن يتوفر القدر اللازم من الإرادة والقوة لدى الإدارة الأمريكية، لتقوم بإدانة الهجوم، لكن واشنطن اليوم تدافع عن المجرمين في كييف.

واعتبر أن زعم الجانب الأمريكي بأنه يكبح نظام كييف ويمنعه من مهاجمة أهداف خارج حدوده، هو مهزلة كاذبة، مؤكدا أن روسيا سترد على الهجوم في الوقت الذي تراه ضروريا، وفقا لتقييم التهديد الذي أوجدته كييف للقيادة الروسية.

وكانت روسيا أعلنت، في وقت سابق، استهداف الكرملين، بطائرتين مسيرتين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب، تم تعطيل المسيرتين بدون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، حول مهاجمة الكرملين بالدرونات، إن الولايات المتحدة لا تشجع أوكرانيا على ضرب الأراضى الروسية.