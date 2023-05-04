سعر الدولار اليوم الخميس 4-5-2023 أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 4-5-2023 بالبنوك المصرية، حيث سجل سعره فى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 30.83 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وتقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس بمناسبة عيد العمال، ومن المقرر أن يُستأنف العمل صباح الأحد 7 مايو، وفقا لبيان البنك المركزى المصرى.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 30.83 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر 30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.