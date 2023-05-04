رئيس مدينة البدرشين يتابع انتظام مواقف السرفيس والعمل بالتعريفة الجديدة

كتبت – مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية على المواقف ومحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة لمنع استغلال المواطنين وضبط السائقين المخالفين، وذلك بعد تعديل تعريفة خطوط السير الجديدة لسيارات النقل الجماعى والسرفيس الداخلية والأقاليم فى ضوء قرار لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية وتحريك أسعار بعض المنتجات اعتبارا من اليوم.

وفى هذا الإطار، تفقد محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين، عددا من محطات الوقود والمواقف بنطاق المدينة؛ للتأكد من انتظام سير العمل والالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة وتعليق بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة

وأكد رئيس المدينة ضرورة وضع استيكر على سيارات السرفيس والنقل الجماعى موضح به خط السير وتعريفة الركوب، وعدم السماح لأى سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة، منبها على عدم السماح بخروج أى سيارة من المواقف بدون الاستيكر موضح به التسعيرة منعًا لاستغلال المواطنين.



رئيس مدينة البدرشين يتفقد مواقف السرفيس



رئيس مدينة البدرشين يتفقد المواقف لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة



رئيس مدينة البدرشين يتفقد مواقف السرفيس لمتابعة الالتزام بالتعريفة