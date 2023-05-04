اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مايو 2023 03:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس مدينة البدرشين يتابع انتظام مواقف السرفيس والعمل بالتعريفة الجديدة

الخميس، 04 مايو 2023 02:35 م
رئيس مدينة البدرشين يتابع انتظام مواقف السرفيس والعمل بالتعريفة الجديدة رئيس مدينة البدرشين يتابع انتظام مواقف السرفيس والعمل بالتعريفة الجديدة
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية على المواقف ومحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة لمنع استغلال المواطنين وضبط السائقين المخالفين، وذلك بعد تعديل تعريفة خطوط السير الجديدة لسيارات النقل الجماعى والسرفيس الداخلية والأقاليم فى ضوء قرار لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية وتحريك أسعار بعض المنتجات اعتبارا من اليوم.

وفى هذا الإطار، تفقد محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين، عددا من محطات الوقود والمواقف بنطاق المدينة؛ للتأكد من انتظام سير العمل والالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة وتعليق بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة

وأكد رئيس المدينة ضرورة وضع استيكر على سيارات السرفيس والنقل الجماعى موضح به خط السير وتعريفة الركوب، وعدم السماح لأى سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة، منبها على عدم السماح بخروج أى سيارة من المواقف بدون الاستيكر موضح به التسعيرة منعًا لاستغلال المواطنين.

 

رئيس مدينة البدرشين يتفقد مواقف السرفيس
رئيس مدينة البدرشين يتفقد مواقف السرفيس

 

رئيس مدينة البدرشين يتفقد المواقف لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة
رئيس مدينة البدرشين يتفقد المواقف لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

 

رئيس مدينة البدرشين يتفقد مواقف السرفيس لمتابعة الالتزام بالتعريفة
رئيس مدينة البدرشين يتفقد مواقف السرفيس لمتابعة الالتزام بالتعريفة

 

رئيس مدينة البدرشين يتفقد مواقف السرفيس لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة
رئيس مدينة البدرشين يتفقد مواقف السرفيس لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

 


السولار

البنزين

سيارات السرفيس

السرفيس

تعريفة الركوب الجديدة

خطوط السرفيس

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة يوجه بنقل موقف سرفيس عشوائى بمنطقة الكيت كات

السبت، 29 أبريل 2023 01:35 م

محافظ الجيزة يتفقد أعمال إنشاء موقف سرفيس ناهيا أسفل محور كمال عامر

الإثنين، 17 أبريل 2023 02:09 ص

موقف سرفيس حضارى بأرض اللواء يستوعب 300 سيارة ضمن مشروع محور كمال عامر

الأحد، 29 يناير 2023 12:40 م

مواقف سرفيس جديدة تخفف الزحام بالجيزة.. أبرزها المريوطية وأرض اللواء

الخميس، 24 نوفمبر 2022 10:14 ص

10 معلومات عن موقف سرفيس أرض اللواء الجديد بالجيزة

الأحد، 23 أكتوبر 2022 04:00 ص

"حياة كريمة" بالجيزة.. إنشاء محطات للمياه والصرف ومواقف سرفيس بالصف وأطفيح

الخميس، 13 أكتوبر 2022 10:28 ص

البدء فى إنشاء 4 أسواق حضارية ومواقف سرفيس بمدينة كوم أمبو

الأحد، 28 أغسطس 2022 12:07 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة