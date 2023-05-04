حياة كريمة.. افتتاح مدرستين "ابتدائية وإعدادية" بالمطيعة فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه اللواء يسرى عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية مدرستى عمر بن الخطاب الابتدائية، وجمال عبدالناصر الاعدادية بالمطيعة بمركز أسيوط وسط استقبال الأهالى، والأطفال بالزغاريد والورود وذلك ضمن المشروعات التى تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، طبقًا لاستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد فى قطاع التعليم.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط وعبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وحسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمود معوض مدير عام إدارة أسيوط التعليمية وأحمد ثابت نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط.

وعقب الافتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرستين بمشاركة بعض أطفال القرية والأهالى تفقد المحافظ ورئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية بعض أقسام المدرستين والفصول الدراسية بهما واستمع إلى شرح من مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط لمراحل العمل التى تمت وتجهيز المدرستين بأحدث الأثاث والأجهزة لافتاً إلى أن مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية تم انشائها على مساحة 2400 متر بإجمالى 24 فصل دراسى "6 فصول رياض أطفال و18 فصل ابتدائي" بالإضافة إلى الفراغات التكميلية بإجمالى 16 فراغ "حجرة" وبتكلفة اجمالية بلغت 8 مليون و450 ألف جنيه كما أن مدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية تم انشائها على مساحة 900 متر مربع بإجمالى 9 فصول دراسية بالإضافة إلى الفراغات التكميلية بإجمالى 11 فراغ "حجرة " وبتكلفة إجمالية بلغت 4 مليون و814 ألف جنيه.

كما التقى المحافظ ورئيس الهيئة بعض الأهالى وأطفال وطلاب القرية مرددًا معهم النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية تعميقًا لقيم الولاء والانتماء واستمع إلى بعض طلبات الأهالى معلنًا دراسة كافة الطلبات والمقترحات لتنفيذها فى أسرع وقت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وبحضور أعضاء مجلس النواب كما شارك المحافظ ورئيس هيئة الابنية التعليمية فى زراعة بعض الأشجار المثمرة بالمدرستين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة والتى يجرى تنفيذها ضمن خطة المحافظة لتشجير كافة القرى والمراكز والشوارع والميادين بالتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات والمديريات الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى قطاع النظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن إجمالى مشروعات المدارس التى تم تنفيذها بمحافظة أسيوط فى الفترة من 1/7/2014 وحتى 30/6/2022 شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بلغت 495 مدرسة بإجمالى عدد فصول 7750 وبتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه بالإضافة إلى أن إجمالى المدارس التى تم تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى مبادرة "حياة كريمة" يبلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة اجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامها فى الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالى عدد فصول 1227 فصل دراسى مشيداً بالدور البناء والتنموى الذى تقوم به هيئة الأبنية التعليمية فى إنشاء المدارس والمنشآت التعليمية بالمحافظة بالإضافة إلى تأثيث المدارس وتجهيزها بأحدث الامكانات مقدمًا الشكر للواء يسرى عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية لتلبية إحتياجات المحافظة ودعمه للمنظومة التعليمية والتعاون من أجل توفير كافة احتياجات وتطوير المدارس والوصول بالعملية التعليمية إلى مستوى أفضل مشيرًا إلى الجهود المبذولة والتنسيق بين المحافظة والهيئة فى التوسع فى إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول والتى تعتبر هدف أساسى للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة فى القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، على الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة بإنشاء المدارس الجديدة وتجهيزها بالقرى الأكثر احتياجًا ومراعاة الأسلوب الهندسى المميز والشكل الجمالى فى الإنشاء والتنسيق مع كل الهيئات والجهات المانحة للتوسع فى إنشاء مدارس جديدة فضلًا عن أعمال الصيانة للمدارس والتى تتم خلال الإجازة الصيفية مشيرًا إلى الاستمرار بخطى ثابتة فى استكمال خطة الهيئة وتنفيذ البروتوكولات الموقعة مع وزارة التنمية المحلية بخصوص إنشاء بعض مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه الكامل لتنفيذ المشروعات بالقرى والمراكز ومتابعته المستمرة لمعدلات التنفيذ من خلال جولاته الميدانية لمتابعة سير الأعمال بالمشروعات.

جدير بالذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز على مستوى المحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع بإجمالى 2000 مشروع بتكلفة 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.