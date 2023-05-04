حملات على مواقف السيارات ببنى سويف لمتابعة الالتزام بتعريفة الأجرة.. صور

بنى سويف هانى فتحى

قام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف اللواء سامى علام، اليوم، بتفقد عدد من مواقف السيارات ببعض مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتوازى مع قيام رؤساء الوحدات المحلية "المدن والقرى" بجولات ميدانية على المواقف "كل نطاقه" وذلك لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التى تم إقرارها " صباح اليوم" وعدم المغالاة أو التلاعب فى قيمة التعريفة، تنفيذاً لتكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بمتابعة انتظام الخدمة داخل مواقف سيارات الأجرة، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية بتحريك سعر السولار، اعتبارًا من الساعة 2 صباح اليوم، وما ترتب عليه من زيادة " بنسبة 10 % عن قيمة التعريفة السابقة "على جميع خطوط سير السرفيس والتاكسى وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى.

وتجول السكرتير العام المساعد داخل مواقف السيارات، واستوقف عدداً من السائقين، للاستفسار من الركاب عن قيمة تعريفة الركوب للتأكد من مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، والاطمئنان على عدم تحصيل مبالغ أكثر من الأجرة المقررة بعد قرار لجنة التسعير بتحريك سعر السولار وزيادته بقيمة جنيه واحد للتر.

كما نوه السكرتير العام المساعد عن توجيهات المحافظ "الدكتور محمد هانى غنيم" للأجهزة التنفيذية المعنيين من مشروع المواقف والمرور والوحدات المحلية بالإعلان عن التعريفة الجديدة فى مكان ظاهر بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة موضح بها خطوط السير، وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، علاوة على وضع استيكرز به تعريفة الركوب وخط السير يتم لصقه على زجاج سيارات الأجرة والسرفيس، لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب المقررة والتى تم اعتمادها فى ضوء قرار لجنة التسعير بتحريك سعر لتر السولار ليصبح 8.15 جنيهاً اعتباراً من صباح اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، قد اجتمعت "أمس الأربعاء" لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى، ونظراً لزيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية، حيث قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارا من الساعة 2من صباح اليوم الخميس "، مع تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.