تموين بنى سويف: انتظام الخدمة داخل المخابز دون التأثر بارتفاع السولار الجديدة

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف مسؤولي التموين ورؤساء الوحدات المحلية والجهات بمتابعة استقرار وانتظام العمل بالمخابز بكافة أنواعها ، مشددا على تكثيف الحملات التموينية بالقرى والمدن ، وسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع توقف أو تأثر الخدمة بأي طارئ ، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار، اعتبارًا من الــ 2 صباح اليوم.

أكد المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل مديرية التموين، بمحافظة بنى سويف استمرار انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة في مواعيد عملها الرسمية على مستوى المحافظة، دون التأثر بارتفاع أسعار السولار الجديدة، مؤكدا على تذليل جميع المشاكل والمعوقات أولا بأول ، لافتاً إلى استقرار الحالة التموينية بالمحافظة ، حيث تم ترصيد جميع أرصدة المواد البترولية على مستوى محطات المحافظة من الساعة الــ 5 صباحا، فضلاُ عن توجيه حملات تموينية للمرور على إلى المخابز البلدية للاطمئنان على عملها بالشكل المعتاد ، بجانب توجيه حملات مماثلة مصانع تعبئة البوتاجاز لمتابعة تحميل السيارات والتأكد من عدم وجود أية معوقات ، هذا بالإضافة إلى انتظام أعمال توريد القمح المحلى، إذ لم تتلق غرفة عمليات المديرية أى شكوى بهذا الخصوص.

وأجرى محافظ بني سويف "صباح اليوم" جولة تفقدية بعدد من مواقف سيارات الأجرة بمدينة بني سويف، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار، اعتبارًا من الــ 2 صباح اليوم، وما نتج عته من زيادة بنسبة" 10 % عن قيمة التعريفة السابقة "على جميع خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى.

حيث حرص المحافظ على لقاء عدد من الركاب ، واستفسر منهم على مدى التزام السائقين بتحصيل التعريفة المقررة، ووضع ملصقات توضح خط السير لكل سيارة، وقيمة التعريفة علي الزجاج الأمامي للسيارات ، وتعليق بانرات بتعريفة جميع خطوط السير الداخلية والخارجية على بوابات دخول وخروج الموقف، مشيرا إلى أن المحافظة ، قد وفرت خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين لسرعة التعامل مع أية مخالفات ، وذلك على الخطين الساخنين "114 محافظة،و " 136 مرور"، بجانب تخصيص رقم على الواتس آب "01018460099.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ،قد اجتمعت "أمس الأربعاء" لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي، ونظراً لزيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية ، حيث قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارا من الساعة 2من صباح اليوم الخميس "، مع تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.