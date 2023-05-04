تعليم كفر الشيخ يستعد لعقد امتحانات النقل بغرف عمليات وتطهير وتعقيم اللجان.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

استعدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لعقد امتحانات لصفوف النقل بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وتبدأ الامتحانات السبت المقبل الموافق 7 مايو وتنتهي 22 الجاري، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، وتطهير وتعقيم اللجان، والإعلان عن الجداول بالمدارس، وتوزيع أرقام الجلوس.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه عقد سلسلة من الاجتماعات بقيادات المديرية والإدارات التعليمية، و موجهي عموم المواد الدراسية، عبر الفيديو كنفرانس، لمناقشة الاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، سواء لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وتم التشديد على المنتدبين لأعمال الامتحانات بضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، والالتزام بالجدية، والتصدي لمحاولات الغش بكل حزم دون إرهاب للطلاب.

وأضاف وكيل تعليم كفر الشيخ، أنه نبه على مسئولي الكنترولات بإنهاء أعمالها أولًا بأول لإعلان النتائج في أقرب وقت، وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم، لافتًا أنه بالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية فإنه جارٍ تجهيز اللجان من تنظيف وتعقيم، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسة مدير المديرية، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، وتوازى ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة، والتنسيق أيضًا مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب.

وأضاف عبد الله، أنه بالنسبة لتقدير الدرجات فقد تم التأكيد بضرورة تحرى الدقة والشفافية، وأن يعمل الجميع لصالح الطالب حتى يحصل كل طالب على حقه، وستوفر لجنة النظام والمراقبة كافة سبل الراحة للعاملين بالكنترول، وذلك وفق القواعد المنظمة.

وقال وكيل تعليم كفر الشيخ، تبدأ بأداء امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي يوم الأحد المقبل، الموافق 7مايو، وتستمر حتى الخميس 11 مايو، وتبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي بدءا من الثلاثاء الموافق 9 مايو وتستمر حتى الأحد 14 مايو، وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي، يوم الأربعاء 17 مايو وتستمر حتى الإثنين 22 مايو.

وأضاف عبدالله، أما امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي للمواد داخل المجموع، تبدأ يوم السبت 6 مايو للصف الأول الثانوي، وتنتهي السبت 20 مايو، أما طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون الامتحانات بدء من يوم الأحد 7 مايو، حتى الأحد 21 مايو الجاري.

أحد اللجان بتعليم كفر الشيخ



تطهير وتعقيم المدارس



تعقيم اللجان وتطهيرها بكفر الشيخ



تعقيم اللجان



تعقيم وتطهير اللجان



تنظيم اللجان بمدرسة بكفر الشيخ



تنظيم اللجان_1



جانب من كتابة ارقام الجلةوس على المقاعد



عقد اجتماع عبر الفيديوكنفرانس بمدجيري الادارات التعليمية



كنس الفصول بكفر الشيخ