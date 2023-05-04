اليوم السابع
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تعرف على ضوابط اختيار الراغبين للعمل بكنترول الثانوية الأزهرية

الخميس، 04 مايو 2023 05:00 ص
تعرف على ضوابط اختيار الراغبين للعمل بكنترول الثانوية الأزهرية الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على

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كشف قطاع المعاهد الأزهرية، طريقة الاختيار عن طريق القرعة الإلكترونية للراغبين بالعمل بكنترول الثانوية الأزهرية، حيث يتم الاختيار عن طريق القرعة الإلكترونية وفقًا للقواعد والنسب المنصوص عليها بالضوابط الآتية:
 
أولًا: يتم اختيار الأعضاء وفقا للضوابط والنسب التالية:
1- يتم اختيار الأعضاء عن طريق إجراء قرعة إلكترونية للمتقدمين بنسبة (50 %) من الأعضاء الذين لم يسبق لهم الاشتراك في لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية من قبل.
2-  تخصص نسبة الـ (50 %) الأخرى من الأعضاء القدامى (ذوي الخبرة).
3-  يتم اختيار نسبة (30 %) احتياطي من الأعداد المطلوبة وبالنسب والمعدلات السابقة نفسها.
4-  في حالة عدم استكمال عدد الأعضاء المطلوبين للعمل بالكنترول طبقًا للبنود السابقة يكلف رئيس لجنة النظام والمراقبة بندب العدد المطلوب لاستكمال العمل.
 
ثانيًا: على رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية مراعاة الآتي في اختيار نسبة (الـ 50 %) من الأعضاء ذوي الخبرة.
1- الأولوية لرؤساء الحجرات عن العام الماضي، والذي يحدده رئيس الكنترول بناءً على الكفاءة.
2- اختيار أعضاء الحجرات حسب الأعلى في التقييم الدوري المقدم من رئيس الحجرة.
3- ألا يكون العضو قد أخطأ أخطاء فادحة مسجلة ضده خلال عمله في الكنترول بالسنوات السابقة.

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

الثانوية الازهرية

الشهادة الثانوية



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