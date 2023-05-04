تصل لـ2000 جنيه.. غرامات إلقاء القمامة والمخلفات فى شوارع وطرق الجيزة

كتبت - مرام محمد

يعد ملف النظافة ورفع المخلفات أحد أهم الملفات التي توليها محافظة الجيزة اهتماما بالغا؛ لمواجهة ظاهرة انتشار القمامة في الأحياء والمراكز والقرى، وإضفاء المظهر الحضارى للشوارع والطرق، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتشن المحافظة حملات دورية لرفع المخلفات والقمامة والرتش والأتربة من الطرق والشوارع الرئيسية، كما تخصص ورديات مرور ثابتة لرفع المخلفات من صناديق القمامة أولا بأول، كما تفرض غرامات على المخالفين بهدف تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار الظاهرة.

وتفرض المحافظة عقوبات صارمة على كل من يلقى بالمخلفات في غير مواضعها وفقا لما حدده القانون رقم "38 لسنة 1967" فى شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012 الذى تضمن تغليظ العقوبات لإلقاء المخلفات بالشارع.

ونص القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه كل من ألقى أو وضع القمامة أو القاذورات أو المياه في غير الأماكن المحددة لها، وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري.

كما نص القانون على أنه يجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة مقابل أداء مبلغ 200 جنيه بالنسبة للمارة و500 جنيه لغيرهم من المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة، وتنقضي الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح.

جدير بالذكر أن المحافظة قامت مؤخرا بدعم معدات النظافة التابعة للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بـ61 سيارة نظافة جديدة والدفع بها بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية بنطاق المحافظة؛ لتحسين جودة البيئة ورفع كفاءة منظومة النظافة بمختلف القطاعات.