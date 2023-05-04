تسجيل العمالة غير المنتظمة لدى وزارة القوى العاملة.. كل ما تريد معرفته

كتبت آية دعبس

" تسجيل العمالة غير المنتظمة"، تعمل وزارة القوى العاملة خلال الفترة الحالية على التوسع فى حصر العمالة غير المنتظمة بالتزامن مع الإنتهاء من الإجراءات القانونية لصرف 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتفعيل عمله إعانة عاجلة لتلك الفئة من العمالة.

وحول كيفية تسجيل العمالة غير المنتظمة، بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة، قال مدحت الغمراوى، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، إن تسجيل العمالة غير المنتظمة يتم من خلال المقاولون، حيث يشترط أن يسجل العامل غير المنتظم نفسه لدى أى مقاول فى قطاع المقاولات، والمقاول بدوره يتوجه بأسماء العمال غير المنتظمين العاملين معه، ويسدد مبلغ مالى كل شهر عنهم.

وأكد الغمراوى، لليوم السابع، أن التسجيل بالطرق الإلكترونية غير متاح فى الوقت الحالى، ولا يتم التسجيل من خلال طلب فردى للعامل، مشيرا إلى ضرورة التسجيل لدى مقاولين.

كما أكدت وزارة القوى العاملة، أنه لا صحة للاتصال بالمواطنين أو أرسال رسائل نصية من خلال أرقام هواتف محمولة لجمع بياناتهم أو تسجيلها للحصول على منحة للعمالة غير المنتظمة،

لافته إلى أن لديها أدوات اتصال رسمية يُمكن التواصل معها من خلالها، محذرة المواطنيين بعدم الإنسياق وراء الرسائل النصية، والصفحات الوهمية التي تتواصل معهم، وتُرسل لهم بيانات ومعلومات مغلوطة من خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية من أرقام هواتف محمولة، بهدف جمع بياناتهم والنصب عليهم بِدعوى حصولهم على مِنح العمالة غير المنتظمة.