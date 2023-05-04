القوى العاملة تنفى الاتصال بالمواطنين لجمع بياناتهم للحصول على منحة للعمالة غير المنتظمة

كتبت آية دعبس

أكدت وزارة القوى العاملة فى بيان لها، اليوم الخميس، على أنها لا تُرسل رسائل على الهاتف لمواطنين بشأن الخدمات المُقدمة للعمالة غير المنتظمة، وأن لديها أدوات اتصال رسمية يُمكن التواصل معها من خلالها، مُجددة تحذيرها وتنبيها على المواطنيين بعدم الإنسياق وراء الرسائل النصية، والصفحات الوهمية التي تتواصل معهم، وتُرسل لهم بيانات ومعلومات مغلوطة من خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية من أرقام هواتف محمولة، بهدف جمع بياناتهم والنصب عليهم بِدعوى حصولهم على مِنح العمالة غير المنتظمة..