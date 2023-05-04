نيودلهى (أ ش أ)

تحطمت مروحية عسكرية، اليوم الخميس، فى مقاطعة "كيشتوار" بولاية "جامو وكشمير" الهندية، مما أسفر عن إصابة اثنين من أفراد طاقمها.

وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية أنه تم شن عملية بحث وإنقاذ في المنطقة، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

يذكر أن الجيش الهندى أعلن أواخر أبريل أن مسلحين مجهولين فتحوا النار، على مركبة تابعة له في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، مما أسفر عن سقوط خمسة جنود على الأقل.



وأضاف الجيش أن المسلحين ألقوا على الأرجح قنابل يدوية أيضاً على المركبة في منطقة راجوري بالإقليم، مما أدى إلى إشتعال النار فيها. وأصيب جندي بجراح بالغة.