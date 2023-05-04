وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية أنه تم شن عملية بحث وإنقاذ في المنطقة، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.