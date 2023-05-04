اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مايو 2023 01:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بعد تغيبه 5 أيام .. العثور على جثة طفل مذبوحا داخل مصرف مائى بالدقهلية

الخميس، 04 مايو 2023 12:24 م
بعد تغيبه 5 أيام .. العثور على جثة طفل مذبوحا داخل مصرف مائى بالدقهلية مديرية أمن الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، على جثة طفل متغيب منذ خمسة أيام مذبوحا، كان يعمل على توك توك والده ثم اختفى أثناء العمل عليه، وظهرت الجثة بأحد المصارف المائية بين قرية ميت فارس وبنى عبيد.
 
كان تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز دكرنس، بتغيب الطفل إبراهيم السيد يونس فرج 11 سنة من قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس منذ خمسة أيام عقب استقلاله توك توك والده للعمل عليه لمساعدة والده فى الإنفاق على احتياجات الأسرة ولم يعد إلى الآن.
 
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث المركز للفحص والتوصل إلى مكان اختفاءه وأسباب تغيبه.
 
وبعد فترة عثر على التوك التوك الخاص به بجوار محطة قطار دكرنس، وبسؤال الأب أكد بان التوك التوك ملكه وكان فى حوزة نجله أثناء العمل عليه لمساعدته فى تكاليف الحياة، وباستمرار عملية البحث تم العثور على جثة الطفل المتغيب صباح اليوم بأحد المصارف المائية بين بنى عبيد وقرية ميت فارس مذبوحا من الرقبة، وتم نقل الجثمان المشرحة بعد تعرف أسرته عليه، وتكثف الأجهزة الأمنية من عملية البحث لكشف الجناة والمتورطين فى الحادث وكشف ملابسات الواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الدقهليه

اخبار الحوداث

تغيب طفل

مركز دكرنس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة