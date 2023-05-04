بعد تغيبه 5 أيام .. العثور على جثة طفل مذبوحا داخل مصرف مائى بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، على جثة طفل متغيب منذ خمسة أيام مذبوحا، كان يعمل على توك توك والده ثم اختفى أثناء العمل عليه، وظهرت الجثة بأحد المصارف المائية بين قرية ميت فارس وبنى عبيد.

كان تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز دكرنس، بتغيب الطفل إبراهيم السيد يونس فرج 11 سنة من قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس منذ خمسة أيام عقب استقلاله توك توك والده للعمل عليه لمساعدة والده فى الإنفاق على احتياجات الأسرة ولم يعد إلى الآن.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث المركز للفحص والتوصل إلى مكان اختفاءه وأسباب تغيبه.

وبعد فترة عثر على التوك التوك الخاص به بجوار محطة قطار دكرنس، وبسؤال الأب أكد بان التوك التوك ملكه وكان فى حوزة نجله أثناء العمل عليه لمساعدته فى تكاليف الحياة، وباستمرار عملية البحث تم العثور على جثة الطفل المتغيب صباح اليوم بأحد المصارف المائية بين بنى عبيد وقرية ميت فارس مذبوحا من الرقبة، وتم نقل الجثمان المشرحة بعد تعرف أسرته عليه، وتكثف الأجهزة الأمنية من عملية البحث لكشف الجناة والمتورطين فى الحادث وكشف ملابسات الواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.