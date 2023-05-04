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بدء انتخابات المجالس المحلية فى إنجلتر .. وجارديان: أول اختبار لـ"سوناك"

الخميس، 04 مايو 2023 01:17 م
بدء انتخابات المجالس المحلية فى إنجلتر .. وجارديان: أول اختبار لـ"سوناك" سوناك
كتبت: نهال أبو السعود

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تم فتح التصويت فى الانتخابات المحلية فى جميع أنحاء إنجلترا والتى وصفت بأنها علامات حاسمة لريشي سوناك رئيس الوزراء المحافظ وكير ستارمر زعيم حزب العمل، ولكن من الصعب التنبؤ بها ومن المرجح أن تحقق نتائج مختلطة بما يكفى للجميع حتى يتمكنوا من تحقيق بعض النجاح على الأقل.

وفى محاولة لإدارة التوقعات، أعلن رئيس الوزراء مساء الأربعاء، أن النتائج ستكون "صعبة علينا" واعترف بأن بعض أعضاء المجالس المحافظين سيفقدون مقاعدهم نتيجة الأحداث على مدار العام الماضى.

وتوقع سوناك "ليلة صعبة" وقال إن الناخبين "سيجعلوننا نتعرق" ، لكنه أضاف: "يبدو أننا بدأنا أخيرًا فى تجاوز الزاوية فيما يتعلق بتكلفة المعيشة".

وفقا لصحيفة الجارديان، تغطى الانتخابات أكثر من 8000 مقعدًا بقليل فى 230 مجلسًا فى إنجلترا، بما فى ذلك سلطات العاصمة والمقاطعات، بالإضافة إلى أربعة سباقات لرئاسة البلدية.

تم التنافس على المقاعد آخر مرة فى عام 2019، فى وقت كانت فيه تيريزا ماى على بعد أسابيع من إعلان مغادرتها كرئيسة للوزراء، حيث خسر المحافظون أكثر من 1300 مقعدًا.

وقد أدى هذا إلى تعقيد عرض النماذج ليوم الخميس اختار حزب سوناك الاستراتيجية التقليدية لإدارة التوقعات، حيث توقع الوزراء ما لا يقل عن 1000 خسارة إضافية، مما سمح للمحافظين بالإشادة بالنصر حتى لو خسروا مئات المقاعد.

ويشعر بعض أعضاء البرلمان المحافظين بالقلق بنفس القدر بشأن الإشارات التى تشير إلى أن أقسامًا من قاعدة الناخبين فى الحزب يمكن أن تختار ببساطة عدم المشاركة على الإطلاق.

يمكن القول إن ستارمر يقع تحت نفس القدر من الضغط، حيث يستعد المراقبون - ونوابه - للتدقيق فيما إذا كان حزب العمال يستطيع تأمين هامش كبير بما يكفى من النقاط المئوية فى إجمالى الأصوات على المحافظين للإشارة إلى فوز محتمل فى الانتخابات العامة العام المقبل.

 

 


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