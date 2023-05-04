بدء امتحانات الصف الأول الثانوى بالدقهلية السبت القادم

الدقهلية شريف الديب

تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني في محافظة الدقهلية للعلم الدراسي 2023 يوم السبت القادم الموافق 6 مايو، وتستمر الامتحانات لمدة 12 يوما وينتهى في يوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023، كما يبدأ جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني فى يوم الأحد الموافق 7 مايو وتستمر حتى 18 مايو.

واعتمد من ناصر شعبان شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية الجدول المعلن، للعام الدراسي 2022/2023، وسوف تبدأ الامتحانات من الساعة التاسعة صباحا بحسب التوقيت الصيفي الجديد، علي أن يعفة طلاب المنازل من الامتحانات العملية والمشروعات البحثية.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، إلى أن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني في محافظة الدقهلية 2023 يطبق القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2019 والقرار الوزارة رقم 168 لسنة 2022 وفقا للجداول التي اعتمدها محافظ الدقهلية، وعلي أن تعقد الامتحانات العملية قبل الامتحانات التحريرية بوقت كاف حسب ظروف كل مدرسة.