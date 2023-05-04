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انطلاق امتحانات الصف السادس الابتدائى فى الجيزة 11 مايو

الخميس، 04 مايو 2023 06:00 ص
انطلاق امتحانات الصف السادس الابتدائى فى الجيزة 11 مايو امتحانات للصف السادس الابتدائى - أرشيفية
كتبت مرام محمد

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كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، المقرر لها البدء يوم الخميس الموافق 11 من شهر مايو، مشددة على ضرورة التزام المدارس بمواصفات الورقة الامتحانية.

ووفقا لجدول الامتحانات المعلن من قبل المديرية، يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الخميس 11 مايو امتحان مادة اللغة العربية، والسبت 13 مايو امتحان مادة الرياضيات، والأحد 14 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والعلوم، والإثنين 15 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثانى لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية للعام الدراسي 2022 / 2023، والتى تبدأ فى 6 مايو المقبل وتنتهى 25 مايو.

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالجداول التى تم اعتمادها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

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