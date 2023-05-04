اليوم.. آخر موعد للتقديم على وظيفة مدير عام الدراسات الفنية بـ"محافظة الغربية"

الغربية محمد طارق

تنتهى محافظة الغربية اليوم الخمس 4 مايو، من تلقى طلبات شغل وظيفة مدير عام الدراسات الفنية بديوان عام المحافظة، ضمن مجموعة الوظائف القيادية التى تعلن عنها المحافظة كل فترة

وأشار بيان سابق للمحافظة، إلى أن هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للدراسات الفنية التابعة للمحافظ بالديوان العام، ويختص شاغلها بالإشراف العام على دراسة المقترحات المقدمة للمحافظ ومتابعة تنفيذ قرارات اللجان، وكذا القيام بالواجبات والمسئوليات طبقا لبطاقة وصف الوظيفة.

وأوضحت أن على المتقدم توافر المهارات الآتية: "القدرة على التحدث وتمثيل الوحدة، القدرة على القيادة والتوجيه، القدرة على إعداد التقارير الفنية ومتابعة فحص الشكاوى والاشتراك فى الاجتماعات واللجان المختلفة، المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية بما يتلاءم مع طبيعة عمله، القدرة على التعامل مع الحاسب الالى، الإلمام بالقوانين واللوائح التى تحكم العمل، اجتياز التدريب اللازم فى ضوء ما يحدده الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، القيام بما يسند إليه من أعمال فى وظيفته، اجتياز المقابلة الشخصية".

والجدير بالذكر أن طلبات التقديم يتم تسليمها مستوفاه باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف والقيادات بمديرية التنظيم والإدارة أمام بوابة استاد طنطا الرياضى يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً.