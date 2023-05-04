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النيابة تطالب بسرعة ضبط 3 متهمين بقتل حارس مصحة فى المقطم

الخميس، 04 مايو 2023 10:07 ص
النيابة تطالب بسرعة ضبط 3 متهمين بقتل حارس مصحة فى المقطم متهمين - أرشيفية
كتب سليم على

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طالبت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بسرعة ضبط 3 متهمين آخرين في واقعة مقتل حارس مصحة علاج للإدمان على يد 4 أشخاص حاولوا الهرب من المصحة لاستكمال التحقيقات. 
 
 
ونجح رجال المباحث فى ضبطت أحدهم، وقررت النيابة حبسه  4 أيام في اتهامه بقتل حارس مصحة علاج، بعدما حاول منعه و3 آخرين جارى ضبطهم من الهروب من المصحة بمنطقة المقطم، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة. 
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة،بلاغا  بوصول حارس أمن لمصحة في المقطم مصاب بنزيف في الرأس وكسور في الجمجمة والذي توفي أثناء إسعافه، بالانتقال والفحص تبين أنَّه أثناء منعه لأربعة أشخاص كانو يعالجون من إدمانهم للمخدرات تعدوا عليه بآلة حادة وعصاه خشبية ادت إلى إصابته بنزيف وكسور في الجمجمة التي أنهت حياته وتم القبض علي متهم ويتم البحث عن الآخرين وتم نقله الي المستشفى وحرر المحضر اللازم بالواقعة.
 
 
 

أمن القاهرة

اخبار الحوادث

المقطم

مصحة إدمان



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