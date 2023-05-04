الطريق إلى الجمهورية الجديدة يبدأ من الحوار الوطنى.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:"الطريق إلى الجمهورية الجديدة يبدأ من الحوار الوطنى.. مقررو المحاور الثلاثة يؤكدون: درسنا 200 ألف مقترح.. على الدين هلال: الحوار يحقق توازنا بين التوجهات السياسية وإشادة كبيرة بالمسؤولية والجدية.. وأحمد جلال: قادر على استيعاب ودمج كل الآراء".

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الرئيس السيسى: انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية يجب أن يكون أساسا متينا للتحديث الشامل للجهاز الإدارى

74% من الاستغاثات الموجهة إلى الوزارات والمحافظات تمت الاستجابة لها خلال إبريل.. رئيس الوزراء يتابع جهود «الشكاوى الحكومية».. ويؤكد: الحكومة حريصة على توطيد جسور الثقة بينها وبين المواطنين.. إصدار وإعادة تفعيل 3600 كارت «تكافل وكرامة» للأسر المستحقة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.. وصرف 350 مساعدة مالية عاجلة للأسر الأولى بالرعاية

«مصلحة الدمغة والموازين» للمواطنين: تريثوا فى شراء الذهب لحين استقرار الأسعار.. الأسعار الحالية مرتفعة ولا تعبر عن السعر العادل طبقا للسعر العالمى.. ودراسة مقترحات مع الجهات المختصة لزيادة الكميات المعروضة من الذهب فى السوق المحلى

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