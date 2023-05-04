الصحة تحذر: حقن البرد تسببت فى العديد من الوفيات مؤخرا

كتب وليد عبد السلام

حذرت وزارة الصحة والسكان من قيام البعض بالحصول على حقنه البرد عند الاصابة بنزلات الأنفلونزا .

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن الفيروس المنتشر خلال هذه الفترة بين المواطنين هو دور نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية

وتابع: نزلات البرد يتم الشفاء منها خلال 3 أيام من خلال تناول السوائل الدافئة والراحة التامة مشيرا إلي أن الإنفلونزا الموسمية تظل على مدار 10 أيام من خلال معالجة سخونة الجسم بخوافض الحرارة.

وقال: نحذر من الحصول على حقن البرد المنتشرة في الصيدليات إذ تحتوي على مضاد حيوي وكورتيزون وهي تمثل خطورة على فئة كبيرة من المواطنين.

وأضاف: هناك حالات وفاة حدثت خلال الفترة الماضية بسبب حقن البرد المنتشرة والحصول عليها بشكل عشوائي من قبل المواطنين ونصح بالحرص على عدم الحصول على المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا وعدم تناول أي أدوية دون الرجوع إلى الطبيب المشرف على الحالة والمختص