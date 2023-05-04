"الشباب والرياضة بالغربية" تشكل لجنة لكشف ملابسات حريق نادى بلدية المحلة

الغربية مصطفى عادل

قرر يسرى الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، تشكيل لجنة تقصي الحقائق لبحث ملابسات واقعة نشوب حريق داخل نادي بلدية المحلة والتهمت محل حلويات شهير، كما وجه وكيل الوزارة بسرعة إعداد تقرير مفصل بذلك.

وأكدت المديرية أن الأدلة الجنائية انتهت من فحص موقع الحريق، وجار رفع مخلفات الحريق وإعادة الشيء لأصله، كما أن ممارسة الأنشطة بالنادى لم تتأثر بذلك.

يذكر أن الكشك المحترق مساحته 3*4 امتار بمساحة 12 متر مربع ومصنع من مادة الكلادنج وجاري إعادة مراجعه جميع الإجراءات الاحترازية من قبل النادى ومراجعة إجراءات الامان من قبل النادى والمديرية.

وكانت قد تمكنت الحماية المدنية بالمحلة من السيطرة على حريق اندلع في كشك تابع لمحل حلواني شهير داخل نادي بلدية المحلة فجر اليوم دون وقوع اصابات واتت النيران عليه بالكامل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل داخل نادي بلدية في فجر اليوم

انتقلت الحماية المدنية وقوة أمنية لمكان البلاغ وتم إخماد النيران والسيطرة عليها وتبين اندلاعها في كشك حلواني شهير تابع لأحد المحلات والمستأجر داخل النادي، وتم انتداب الأدلة الجنائية لفحص مكان الحريق للوقوف على أسبابه وملابساته.