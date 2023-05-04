"الشباب والرياضة" بالإسكندرية تنظم "ورشة لتعليم الجلد" بمركز الانفوشي

يأتى ذلك تطبيقا لتوجيهات الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، بفتح انديه للمرأه بجميع مراكز الشباب والسعي الدائم لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية للعمل علي دعم المرأة السكندرية والعمل علي التمكين الاقتصادي لها، حيث انها إحدى الركائز الأساسية لهيئة الأمم المتحدة.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالعمل علي دعم ومساندة المرأة، وإتاحة الفرصة لها لدخول سوق العمل واكتسابها مهارات جديدة.

كما نظمت الإدارة العامة للشباب، ورشة عمل "خرز حراري وميداليات خرز" لنادي الفتاة والمرأة بمركز شباب الناصرية، شارك فيها أعضاء نادي الفتاة والمرأة بالمركز، يأتى ذلك تطبيقا لتوجيهات الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية بفتح أندية للمرأه بجميع مراكز الشباب والسعي الدائم لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية للعمل علي دعم المرأة السكندرية، والعمل علي التمكين الاقتصادي لها حيث إنها إحدى الركائز الأساسية لهيئة الأمم المتحدة.