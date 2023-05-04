اليوم السابع
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دورة تدريبية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية لعشائر الجوالة بمراكز شباب دسوق

الخميس، 04 مايو 2023 06:13 م
دورة تدريبية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية لعشائر الجوالة بمراكز شباب دسوق جانب من الحضور بالندوة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، دورة تدريبية حول التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية ضمن خطة أنشطة دعم عشائر الجوالة والجوالات، بمركز شباب الصافية، بمشاركة 25 عضو من أعضاء عشائر الجوالة بمركزى شباب الصافية و شباس الشهداء التابعين لإدارة شباب دسوق.
 
الدورة التدريبية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.
 
وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الدورة التدريبية تناولت محاور عدة، أهمها مفهوم المخلفات الإلكترونية، أنواعها وأضرارها ودور الدولة في التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، ودور المجتمع في مساندة الدولة لخلق بيئة آمنة من المخلفات والنفايات الإلكترونية، وتضمن التدريب التعرف على سبل التخلص منها  بصورة صحيحة للحفاظ على البيئة.
 
أقيمت الدورة التدريبية للتخلص من المخلفات الإلكترونية بمركز شباب دسوق، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، عبد الفتاح الوكيل ومصطفى الخطيب منسقى الجوالة والجوالات بالمديرية و فريق عمل المركز.
 
دورة تدريبية للتخلص الآمن من المخلفات الإليكترونية
دورة تدريبية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية

جانب من الحضور بالندوة
جانب من الحضور بالندوة

الحضور بالدورة من عشائر الجوالة
الحضور بالدورة من عشائر الجوالة

 


كفر الشيخ

وزارة الشباب والرياضة

محافظة كفر الشيخ

التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية



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