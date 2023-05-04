السيطرة على حريق هائل نشب بعدد من المنازل بقرية ششتا فى الغربية

وتلقت الأجهزة الأمنية في الغربية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا من أهالي قرية ششتا التابعة لمركز زفتي بنشوب حريق هائل داخل أحد المنازل بالقرية ملك "عبد الحميد ا ال" وامتد إلى عدد من المنازل المجاورة، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات بشرية، وتبين من التحريات وقوع ماس كهربائي بالمنزل الأول، ما أسفر عن نشوب النيران بداخله، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.