السيطرة على حريق اندلع فى منزل ببنى سويف وإصابة شاب

تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل منزل مكون من طابقين بقرية الميمون دائرة مركز شرطة الواسطى، وتم التوجيه بسرعة إنتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ والسيطرة على النيران وحصر الخسائر وإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية المدنية ورجال الإسعاف إلى موقع البلاغ وجرى إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المتآخمة.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف، رمضان م ال 26 عامًا، مصابًا بحروق من الدرجه الأولى بجميع انحاء الجسم إلى مستشفى الواسطى المركزي وجاري إسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له تحت إشراف الدكتور كرم سعد مدير عام المستشفى.