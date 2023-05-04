السيطرة على حريق شقة سكنية بشارع الطوبجى فى الدقى دون إصابات.. صور

كتبت - مرام محمد

رصد حي الدقي من خلال المتابعة الميدانية تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، حريقا نشب بشقة رقم 2 بالعقار رقم 7 بشارع الطوبجي.

وعلى الفور أخطر الحي غرفة عمليات المحافظة ورجال الحماية المدنية وشركة الكهرباء والغاز، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح والممتلكات.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات الرقابية اليومية بمختلف قطاعات المحافظة، والتواجد الميداني لرؤساء الأحياء على مدار الساعة للإبلاغ عن أي أحداث وتحقيق الانضباط.