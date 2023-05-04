اليوم السابع
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رئيس حى الدقى يتفقد مواقف السرفيس للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة

الخميس، 04 مايو 2023 02:16 م
رئيس حى الدقى يتفقد مواقف السرفيس للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة رئيس حى الدقى يتفقد مواقف السرفيس للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة
كتبت – مرام محمد

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كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهاز السرفيس ومديرية ومباحث التموين بالتنسيق مع إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى إدارات المواقف بتكثيف الحملات التفتيشية على المواقف ومحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة، لمنع استغلال المواطنين ولضبط السائقين المخالفين، وذلك بعد اعتماد تعريفة خطوط السير الجديدة لسيارات النقل الجماعي والسرفيس الداخلية والأقاليم فى ضوء قرار لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية وتحريك أسعار بعض المنتجات اعتبارا من اليوم.

وفى هذا الإطار، تفقد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حي الدقي، مواقف سرفيس نهاية شارع التحرير (كوبري الخشب)، وموقف منطقة ناهيا بشارع السودان، وعدد من محطات الوقود بنطاق الحي؛ للتأكد من تقديم الخدمة للمواطنين دون مغالاه من أصحاب الميكروباصات والالتزام الكامل بالرسوم المقررة، مع الإعلان عنها للمواطنين.

الجدير بالذكر أن محافظ الجيزة أكد أن اللجنة التى تم تشكيلها لتعديل التعريفات وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة لا تتعدى 10% لخطوط السرفيس الداخلية ولخطوط الأقاليم على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة وتعليقها بكافة المواقف وبصورة واضحة.

وشدد محافظ الجيزة على رئيس جهاز السرفيس بالتعاون مع الجهات المعنية ووضع استيكر علي سيارات السرفيس والنقل الجماعي موضح به خط السير وتعريفة الركوب، مشدداً على عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف ومحطات الوقود بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

رئيس حى الدقى يتفقد مواقف السرفيس للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة (2)
رئيس حى الدقى يتفقد مواقف السرفيس للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة

 

رئيس حى الدقى يتفقد مواقف السرفيس للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة (3)
رئيس حى الدقى يتفقد مواقف السرفيس للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة

 

رئيس حى الدقى يتفقد مواقف السرفيس للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة (4)
رئيس حى الدقى يتفقد مواقف السرفيس للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة

 

رئيس حى الدقى يتفقد مواقف السرفيس للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة (1)
رئيس حى الدقى يتفقد مواقف السرفيس للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة

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تعريفة الركوب الجديدة

خطوط السرفيس

الجيزة



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