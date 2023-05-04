اليوم السابع
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السباح الإيطالى ووالدته يتفاعلان مع عابر المانش على أنغام "بشرة خير" ..فيديو

الخميس، 04 مايو 2023 04:47 م
السباح الإيطالى ووالدته يتفاعلان مع عابر المانش على أنغام "بشرة خير" ..فيديو السباح الإيطالى ووالدته مع نظيره المصرى
كتب محمود راغب

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تعبيرا عن حبهم لمصر، تفاعل السباح الإيطالي فلافيو لوتشى "داون سندروم" ووالدته، مع أغنية بشرة خير، برفقة  الفرعون المصرى السباح محمد الحسينى عابر المانش، على كورنيش الإسكندرية، خلال جوله لهم قبل انطلاق ملتقى أبطال التحدى المقرر إقامته غدا الجمعة المقبل بين السباح المصري وعابر المانش محمد الحسينى، أحد أبطال ذوي الهمم ومتلازمة داون، والمتحدي للصعاب، السباح الإيطالى الداون سندروم  "لافيولوكى".

وكان الفرعون المصرى وصديقة السباح الإيطالي فلافيو لوتشى "داون سندروم" ، والذى جاء برفقة والدته تشيارا كالفيريا، خاضوا التدريبات الأخيرة، بالاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، ذلك استعدادا لملتقى أبطال التحدي المقرر إقامته غدا الجمعة المقبل بين السباح المصرى وعابر المانش محمد الحسينى، أحد أبطال ذوى الهمم ومتلازمة داون، والمتحدى للصعاب، السباح الإيطالى الداون سندروم  "لافيو لوكى".

كان فى استقبال السباحين، أسطورة السباحة الكابتن نبيل الشاذلى، وماريو دو بسكوالى القنصل الإيطالى، لمشاهدة التدريبات الأخيرة للسباحين.

وجاءت التدريبات تحت إشراف أسطورة السباحة نبيل الشاذلى، و الكابتن سامح الشاذلى رئيس الاتحاد المصرى والعربى للغوص والإنقاذ، والعميد خالد محسب مسؤل الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بالإسكندرية، والكابتن محمد خليل رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ.

وفى كلمته أعرب السباح العالمى نبيل الشاذلى عن ترحيبه بالسباحين، وسعادته لاستضافة هذا الحدث الرياضى المميز والذى يعكس الصداقة والعلاقات التى تربط مصر وإيطاليا. 

وعبر السباح محمد الحسينى عابر المانش، عن سعادته باستقبال صديقه السباح الإيطالى، قائلا :نتنافس سويا فى حب مصر وإيطاليا بحب وربنا يوفقنا، فيما عبر السباح الإيطالى لوتشى عن سعادته بالتواجد فى مصر بلده الثانى والمشاركة فى ملتقى أبطال التحدى.


عابر المانش سباح المانش

ملتقى أبطال التحدى

ابطال التحدى

مصر وإيطاليا



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