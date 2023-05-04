وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية اليوم أن وسائل إعلام رسمية روسية قد أظهرت بوتين خلال ذلك الاجتماع الذي تناول الحالة الاقتصادية في روسيا.



وحول الوضع في المناطق المحاذية للحدود الأوكرانية، صرّح بوتين قائلاً إن "الناس الأقويا يعملون هناك"، مطالبًا بمواصلة مساعدة رجال الأعمال في هذه المناطق.

وكان الكرملين قد قال أمس إن طائرتين مسيرتين حاولتا مهاجمة المقر الرسمي لإقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلا أن الأخير لم يصاب بأذى.